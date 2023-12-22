Юноше отрезало руку под колесами поезда в Пушкине

В настоящее время пострадавший все еще находится в реанимации.

Петербургские врачи спасают жизнь молодого человека, которого накануне утром доставили из города Пушкин после того, как его сбил поезд на железной дороге. Об этом стало известно Piter.TV.

Личность пострадавшего была установлена не сразу: однако впоследствии стало известно, что в полицию обращалась его мать, сообщив, что 21-летний юноша ночью ушел из дома в удрученном состоянии. Утром к женщине явились незнакомцы, принеся сумку с документами и телефоном сына. Вещи молодого человека были найдены на скейтплощадке, а незнакомцы рассказали, что его сбил поезд около 5 часов утра.

Состояние пациента оценено как крайне тяжелое из-за серьезных травм, которые он получил в результате наезда состава. В настоящее время пострадавший все еще находится в реанимации. После происшествия молодой человек получил ушиб головного мозга, перелом костей черепа, а также ушиб легких. Кроме того, медикам пришлось ампутировать его левую руку по локоть.

Ранее в Петербурге школьница попала в реанимацию после курения вейпа.

Фото: Piter.TV