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На юге Петербурга юноша сломал шею во время тренировки по борьбе
Сегодня, 15:54
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IRINA_CHALKINA

На юге Петербурга юноша сломал шею во время тренировки по борьбе

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Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 11 октября, стало известно о том, что в Петербурге юноша сломал шею во время тренировки по борьбе. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел  в доме №4 по Софийской улице, где находится спортивный клуб "Сатурн". Известно, что молодого человека 2001 года рождения госпитализировали с переломом шейного отдела позвоночника и повреждением спинного мозга.

В настоящий момент, 19-летний петербуржец находится в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Ранее мы сообщали о том, что мужчина скончался после ссоры в коммунальной квартире на улице Коммунаров.

Фото:Piter.TV

Теги: сломал шею на борьбе, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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