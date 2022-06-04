16-летнего петербуржца отправили в воспитательную колонию за убийство отца в Новый год

Юноша признал вину.

Московский районный суд приговорил подростка к лишению свободы в воспитательной колонии за убийство отца в новогоднюю ночь. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, 1 января около четырёх часов утра в квартире на 5-м Предпортовом проезде между подростком и отцом возник конфликт. Молодой человек поссорился с отцом и ударил его ножом в голову и туловище. Мужчина скончался в больнице.

Юноша признал свою вину. Он проведёт 3 года в воспитательной колонии.

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