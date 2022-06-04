16-летнего петербуржца отправили в воспитательную колонию за убийство отца в Новый год

Московский районный суд приговорил подростка к лишению свободы в воспитательной колонии за убийство отца в новогоднюю ночь. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Напомним, 1 января около четырёх часов утра в квартире на 5-м Предпортовом проезде между подростком и отцом возник конфликт. Молодой человек поссорился с отцом и ударил его ножом в голову и туловище. Мужчина скончался в больнице.
Юноша признал свою вину. Он проведёт 3 года в воспитательной колонии.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все