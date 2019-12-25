Юный скалолаз из Соснового Бора одержал победу на всероссийских соревнованиях

Представляя свою возрастную категорию, Никита уверенно занял первое место, став лидером своего дивизиона.

В российской столице прошел заключительный этап первого этапа Всероссийского соревнования "Лига скалолазания", участники которого соревновались в дисциплине "боулдеринг". Итогом состязаний стала победа юного спортсмена из Ленинградской области Никиты Земнухова, воспитанника дома детского и юношеского туризма и экскурсий "Ювента" в Сосновом Бору. Об этом информирует пресс-служба организации.

Значительную роль в подготовке к турниру сыграл наставник молодого скалолаза — опытный специалист Константин Савельев.

Фото: ДДЮТиЭ "Ювента"