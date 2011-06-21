Юный петербуржец победил во Всероссийской олимпиаде по ИИ

В олимпиаде участвовали ученики 8-11 классов.

Ученик петербургской школы Андрей Хлопотных стал одним из победителей Всероссийской олимпиады среди школьников по искусственному интеллекту (ИИ). Об этом рассказали в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

В олимпиаде участвовали ученики 8-11 классов. Помимо юного петербуржца победителями стали школьники из Москвы, Московской и Новосибирской областей. Второе место заняли участники из Калужской, Кемеровской, Тюменской областей и Республики Башкортостан.

Олимпиада по искусственному интеллекту достаточно молодая, но очень перспективная, важно, что с каждым годом в ней принимает участие все больше и больше школьников. Хочу поздравить всех участников соревнования. Сергей Кравцов, министр просвещения РФ

Отметим, что Всероссийская олимпиада для учеников 8-11 классов, увлекающихся программированием и ИИ, проходит в России с 2021 года. За это время она объединила около 40 тыс. школьников.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)