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На железнодорожной станции "Ручьи" погиб юный футболист "Зенита-84"
Сегодня, 21:58
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arteliseev

На железнодорожной станции "Ручьи" погиб юный футболист "Зенита-84"

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Представители детского футбольного клуба объявили о смерти своего воспитанника.

По данным Piter.TV, юный спортсмен погиб в минувшую пятницу. Он играл за команду ДФК "Зенит-84" 2004 года рождения. Прощание с молодым игроком состоится во вторник, 13 августа. 

"Мы все скорбим и приносим искренние соболезнования родным и близким. Ему было всего 15 лет. Макс, ты был нашим другом и партнером. Мы всегда будем помнить тебя"

- сообщили представители футбольного клуба.

Напомним, о происшествии стало известно 9 августа. 15-летний подросток не отреагировал на сигналы машиниста, и в итоге был смертельно травмирован. По показаниям очевидцев, молодой человек шел в наушниках и поэтому не слышал сигнала подходящего поезда.

Фото: vk.com/public45693504

Теги: смерть, спорт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Спорт, Картина дня,

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