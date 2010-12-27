На железнодорожной станции "Ручьи" погиб юный футболист "Зенита-84"

Представители детского футбольного клуба объявили о смерти своего воспитанника.

По данным Piter.TV, юный спортсмен погиб в минувшую пятницу. Он играл за команду ДФК "Зенит-84" 2004 года рождения. Прощание с молодым игроком состоится во вторник, 13 августа.

"Мы все скорбим и приносим искренние соболезнования родным и близким. Ему было всего 15 лет. Макс, ты был нашим другом и партнером. Мы всегда будем помнить тебя" - сообщили представители футбольного клуба.

Напомним, о происшествии стало известно 9 августа. 15-летний подросток не отреагировал на сигналы машиниста, и в итоге был смертельно травмирован. По показаниям очевидцев, молодой человек шел в наушниках и поэтому не слышал сигнала подходящего поезда.

Фото: vk.com/public45693504