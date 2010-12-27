На железнодорожной станции "Ручьи" погиб на путях 15-летний подросток

Движение поездов осуществляется с задержкой. Причины случившегося выясняются.

В пятницу, 9 августа, на железнодорожной станции "Ручьи" погиб на путях ребенок. В результате инцидента были задержаны 4 пригородных поезда, время задержек составило от 11 до 53 минут. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

По словам пассажиров, сначала поезд просто остановился на станции "Пискаревка-2". Состав простоял на месте около 20 минут без объяснений причин. В пресс-службе УТ МВД России по СЗФО Piter.TV сообщили, что на дороге произошел несчастный случай с ребенком. Как оказалось, 15-летний подросток не отреагировал на сигналы машиниста, и в итоге был смертельно травмирован. По показаниям очевидцев, молодой человек шёл в наушниках и поэтому не слышал сигнала подходящего поезда

Связь с родственниками уже установлена заявили в ведомстве

В данный момент сотрудники транспортной полиции проводят проверку.

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Фото:дтп и чп петербург/вк