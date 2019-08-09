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Две легковушки столкнулись на перекресте улиц Летчика Паршина и Парашютной

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Автомобили получили серьезные повреждения. О пострадавших информации не поступало.

В пятницу, 9 августа в Приморском районе на перекрестке улиц Летчика Паршина и Парашютной произошла авария с участием белой "Kia" и черной легковушки. Об этом очевидцы сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Подробности происшествия пока неизвестны. У "Kia" повреждена задняя часть, у второго участника аварии разбит перед. В комментариях к опубликованным кадрам аварии рассказали о том, что незадолго до инцидента водитель "Kia" вел автомобиль агрессивно: повернул с Суздальского шоссе на дорогу в Каменку из третьего ряда и при этом неаккуратно перестраивался.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Невском проспекте мужчина бросился под машину дорожных полицейских.

Фото, видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте

Теги: дтп на на перекресте улиц летчика паршина и парашютной, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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