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На Невском проспекте мужчина бросился под машину дорожных полицейских

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Правоохранители успели затормозить, и мужчина не пострадал.

Петербуржец бросился под колеса дорожных полицейских, которые проезжали по Садовой улице. Инцидент произошел днем 9 августа, сообщил "Петербургский дневник". 

Несмотря на оживленное движение около "Гостиного двора", мужчина бросился на дорогу, все предупреждения игнорировал. Автомобиль полицейских успел вовремя остановиться, правоохранители оттащили неизвестного к краю проезжей части и положили на асфальт. В скором времени на место произошедшего приехали другие сотрудники полиции, им предстоит разобраться с причинами инцидента. 

Очевидцы утверждают, что мужчина находился в нетрезвом состоянии и таким образом хотел перейти дорогу. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проспекте Славы Range Rover снес ограждение и вылетел на встречку

Видео: "Петербургский дневник"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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