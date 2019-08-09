На Невском проспекте мужчина бросился под машину дорожных полицейских

Правоохранители успели затормозить, и мужчина не пострадал.

Петербуржец бросился под колеса дорожных полицейских, которые проезжали по Садовой улице. Инцидент произошел днем 9 августа, сообщил "Петербургский дневник".

Несмотря на оживленное движение около "Гостиного двора", мужчина бросился на дорогу, все предупреждения игнорировал. Автомобиль полицейских успел вовремя остановиться, правоохранители оттащили неизвестного к краю проезжей части и положили на асфальт. В скором времени на место произошедшего приехали другие сотрудники полиции, им предстоит разобраться с причинами инцидента.

Очевидцы утверждают, что мужчина находился в нетрезвом состоянии и таким образом хотел перейти дорогу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проспекте Славы Range Rover снес ограждение и вылетел на встречку.

Видео: "Петербургский дневник"