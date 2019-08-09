Видео: на проспекте Славы Range Rover снес ограждение и вылетел на встречку

Канал Piter.TV публикует первые кадры с места ДТП в Московском районе Санкт-Петербурга.

В пятницу, 9 августа, на проспекте Славы произошло ДТП с участием внедорожника Range Rover. По данным Piter.TV, . ЧП случилось примерно в 14 часов дня в районе дома №17, неподалеку от пересечения с улицей Будапештской. Мобильный корреспондент нашего канала снял на видео место аварии сразу после происшествия и рассказал подробности случившегося.

Водитель двигался в сторону метро Московская, вылетел на встречную полосу, снеся ограждение. Все подушки вылетели Очевидец

На эксклюзивных кадрах с места происшествия можно увидеть, что белая иномарка серьезно повредила дорожное ограждение. Забор, разделяющий встречные полосы, местами отсутствует полностью, а местами серьезно помят. На дороге в радиусе 10 метров можно заметить фрагменты корпуса автомобиля, осколки стекла, обломки пластика и металла.

На полосе движения в сторону метро "Московская" образуется пробка. Информация о состоянии водителя Ranger Rover отсутствует.

Видео: Piter.TV