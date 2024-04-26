Юных петербуржцев и их родителей предупредили об уловках педофилов в Сети

Взрослые злоумышленники представляются ровесниками, обещают подарки и просят сохранять тайну от родителей.

Telegram-канал "Ленинградский cyber-страж" опубликовал памятку о том, как распознать взрослого, пытающегося установить незаконный контакт с подростком. Злоумышленники действуют постепенно, чтобы завоевать доверие и получить контроль над ребёнком, предупреждают авторы канала.

По данным киберволонтёров, преступники часто представляются ровесниками или "чуть старше", активно поддерживают ребёнка, делают комплименты и сочувствуют. Они расспрашивают о семье, друзьях, проблемах и личных переживаниях, а затем просят никому не рассказывать об общении, манипулируя фразами вроде "Это наш секрет, не говори родителям".

Со временем разговор переводится на внешность, тело и интимные темы. Злоумышленники могут просить прислать откровенные фото или видео, включить камеру, обещая взамен подарки, помощь или пополнение счёта телефона.

Чем это опасно: шантаж и угрозы; распространение интимных снимков; психологическая травма; попытки реальных встреч и насилие.

Ребёнок часто стыдится или боится рассказать взрослым, не понимая, что стал жертвой преступления. Специалисты призывают родителей донести до детей простые правила: нельзя отправлять личные и откровенные фото незнакомцам, любые сексуальные темы от взрослого в сторону ребёнка — недопустимы, и обо всех подозрительных контактах нужно сразу рассказывать взрослым.

