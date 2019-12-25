Юные журналисты из Выборга стали победителями олимпиады "Хрустальное перо"

Всего первые места присудили четверым участникам, трое из которых представили Выборгский район.

Выборгские школьники признаны лучшими юными корреспондентами в стране в рамках ежегодной олимпиады по журналистике "Хрустальное перо". Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Мероприятие было организовано Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна на базе Высшей школы печати и медиатехнологий. В связи с противоэпидемическими мерами оно проводилось в дистанционном режиме.

По итогам олимпиады победителями во всей стране было признано четыре человека. Трое из них – ученики выборгских школ. Так, первое место завоевали представительницы МБОУ "Гимназия №11" Выборга Екатерина Уварова и Полина Лесникова, а также представитель Выборгской СОШ №14 Илья Ускорников.

Благодаря заслуженной награде, ребята смогут пройти бесплатное обучение в Санкт-Петербургском университете промышленных технологий и дизайна.

Ранее мы рассказали о том, что более тысячи ветеранов Выборга наградят к 75-летию Победы.

Фото: Pixabay