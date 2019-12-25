Более тысячи ветеранов Выборга наградят к 75-летию Победы

При вручении будет соблюдаться санитарная безопасность.

Юбилейную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне получат около 1300 ветеранов Выборга и Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Вручение пройдет на дому: награды, подарочные наборы от губернатора Ленобласти, цветы и благодарственные письма доставят представители администрации, волонтеры и депутаты. При этом будет соблюдены все противоэпидемические нормы.

На данный момент большинство медалей уже дошли до ветеранов.

Ранее мы рассказали о том, что организация "Мой Мир" продолжает развозить продуты нуждающимся.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО