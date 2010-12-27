Юные петербурженки отравились наркотическими веществами

Состояние обеих расценивается как тяжёлое.

За последние 3 дня две несовершеннолетних девушки были доставлены в больницу с отравлением наркотическими веществами.

По данным АН "Оперативное прикрытие", девушку не старше 15 лет на вид доставили в Детскую клиническую больницу №5 на Бухарестской 2 июня в 4 утра. Она была в тяжёлом состоянии, врачи экстренно поместили подростка в реанимацию. У девушки было констатировано отравлением метадоном, который поразил её печень.

Спустя два дня, 4 июня в 7 часов утра в ту же Детскую клиническую больницу №5 имени Филатова привезли девушку 17 лет. Отравление было вызвано приёмом амфетамина с алкоголем. Состояние девушки было средней тяжести. Во вторник, 4 июня, пациентка из больницы сбежала, её обнаружили дома на Ленской улице.

Ранее мы писали, что житель Тосно разместил на чердаке дома нарколабораторию.

Фото: pixabay

