Юная жительница Самары пропала в Петербурге после развода мостов

Девушка сказала сестре, что ее подвезут после прогулки, и исчезла.

16-летняя жительница Самары пропала после вечерней прогулки в Петербурге. Как стало известно Piter.TV, около шести утра 7 августа в полицию обратилась 19-летняя сестра исчезнувшей девушки.

Обеспокоенная сестра рассказала, что вечером 5 августа пропавшая вышла из дома на Северном проспекте, чтобы погулять по ночному Петербургу и посмотреть на разводящийся Литейный мост. В 23.30 девушка вышла на связь и пояснила, что все хорошо, не уточнив свое местоположение. В два часа ночи школьница снова написала сестре, рассказав про прогулку на Васильевском острове. Девушка пообещала приехать домой примерно к шести утра, как только откроется метро, однако уже в 8.30 телефон школьницы был выключен. После полудня девушка снова вышла на связь, сказав, что ее куда-то и кто-то подвезли, пообещала вернуться к вечеру и окончательно пропала. Школьница не заходила в соцсети, ее телефон оказался выключен.

Худощавая девушка 17-18 лет на вид была одета в черную юбку, черно-серую кофту, льняную футболку с коротким рукавом, красно-розово-желтые кроссовки, серую шаль. С собой был рюкзак черного цвета с паспортом и банковской картой, а также цветной платок. Рост пропавшей школьницы 160-174 см, глаза голубо-серые, короткая стрижка, есть татуировка в виде цветка возле лопатки.

Ранее мы писали, что в лесу возле деревни Кути нашли труп пропавшего без вести мужчины.

Фото: Piter.TV