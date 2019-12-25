В лесу возле деревни Кути нашли труп пропавшего без вести мужчины

Отдельно лежали череп, грудная клетка, позвоночник, нижние конечности без мягких тканей, а также мобильный телефон, портмоне и одежда.

В Волховском районе Ленобласти обнаружили труп мужчины, который пропал без вести еще 11 июня. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

На гниющее тело наткнулись местные жители. Труп лежал в радиусе 100 метров в лесном массиве в 2-х километрах от деревни Кути. Отдельно друг от друга находились череп, грудная клетка, позвоночник, нижние конечности без мягких тканей, а также мобильный телефон, портмоне и одежда.

В кармане куртки правоохранители обнаружили документы на имя мужчины, который пропал без вести. Останки направили в морг города Волхов для установления точной причины смерти.

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Фото: pixabay.com