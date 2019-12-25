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В Петербурге 10-летняя девочка попала в больницу после падения с дерева
Сегодня, 12:21
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Alena_Zinovieva

В Петербурге 10-летняя девочка попала в больницу после падения с дерева

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Пострадавшая получила переломы костей правого предплечья средней трети со смещением.

Во вторник, 29 сентября, в Детскую городскую клиническую больницу №5 имени Н.Ф. Филатова поступила 10-летняя девочка, которая сорвалась с высоты около трех метров. Об этом пишут "Невские Новости".

Известно, что девочка гуляла с подругами на детской площадке. Она решила залезть на дерево и вскоре упала с него. Подруги рассказали о случившемся своим родителям, те в свою очередь связались с отчимом пострадавшей.

Мужчина отвез ребенка в больницу. Там у девочки диагностировали переломы костей правого предплечья средней трети со смещением.

Ранее мы писали, что жительница Луги обвинила 21-летнего парня в соблазнении ее 15-летней дочки.

Фото: Piter.TV

Теги: больница имени филатова, дети, упала с дерева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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