В Петербурге 10-летняя девочка попала в больницу после падения с дерева

Пострадавшая получила переломы костей правого предплечья средней трети со смещением.

Во вторник, 29 сентября, в Детскую городскую клиническую больницу №5 имени Н.Ф. Филатова поступила 10-летняя девочка, которая сорвалась с высоты около трех метров. Об этом пишут "Невские Новости".

Известно, что девочка гуляла с подругами на детской площадке. Она решила залезть на дерево и вскоре упала с него. Подруги рассказали о случившемся своим родителям, те в свою очередь связались с отчимом пострадавшей.

Мужчина отвез ребенка в больницу. Там у девочки диагностировали переломы костей правого предплечья средней трети со смещением.

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Фото: Piter.TV