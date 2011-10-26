Шестилетняя петербурженка получила 100 тысяч рублей компенсации за перелом на танцах

Юная петербурженка получила компенсацию за травму на уроке танцев.

Прокуратура Василеостровского района провела проверку по обращению матери несовершеннолетней о взыскании компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в января 6-летней девочке во время занятия танцами на улице Кораблестроителей на ногу упал радиатор. Ребенок получил закрытый перелом правой стопы.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда.

В итоге было утверждено мировое соглашение, заключенное между матерью и ИП, о возмещении причиненного морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга требует взыскать с приемщика по качеству "Ленты" 3,4 млн рублей.

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