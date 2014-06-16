Прокуратура Петербурга требует взыскать с приемщика по качеству "Ленты" 3,4 млн рублей

Прокуратура взыскивает в доход государства с осужденного за коммерческий подкуп сумму незаконного вознаграждения.

Приговором Кировского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 7 статьи 204 УК РФ и части 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, обвиняемый приемщик по качеству в ООО "Лента" с октября 2019 года по июль 2021 года незаконно получал деньги от представителей коммерческих организаций. Незаконное вознаграждение передавалось за беспрепятственную приемку свежих овощей и фруктов, поставляемых в организацию. Общая сумма подкупа составила более 3,4 млн рублей.

Прокуратура направила иск о применении последствий недействительности ничтожных сделок и взыскании с осужденного в доход страны денег в размере свыше 3,4 млн рублей, полученных в качестве вознаграждения за его служебные обязанности.

Ранее сообщалось, что незаконная перепланировка.в квартире убила двух детей и их мать.

Фото: Piter.TV