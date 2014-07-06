Незаконная перепланировка.в квартире убила двух детей и их мать

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, с сентября 2018 года по декабрь 2019 года обвиняемый произвел самовольную перепланировку одной из квартир на Большой Пороховской улице. Перекрыв свободный вентиляционный канал, присоединил пластиковый воздуховод от кухонной вытяжки к вентиляционному каналу дома через вентиляционное отверстие. Из-за этого в ноябре 2022 года при работающем на кухне водонагревателе произошло опрокидывание тяги в дымоходе и вытяжном кухонном канале, газ поступил и распространился по кухне и помещениям квартиры.
Находившиеся в доме двое несовершеннолетних детей и их мать погибли от отравления.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красногвардейский районный суд.
Ранее сообщили, что суд закрыл ресторан на первом этаже жилого дома на Итальянской улице.
Фото: Piter.TV
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