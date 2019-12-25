Юго-Восточная котельная в Выборге приступила к обслуживанию после ремонта

В июле закроется еще несколько источников тепла.

Со среды, 17 июня, Юго-Восточная котельная возобновила обслуживание ГВС в Выборге. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района со ссылкой на "Выборгтеплоэнерго".

Напомним, что тепловой источник был закрыт на капремонт с 3 по 16 июня. Кроме того, специалисты обновили теплотрассы для повышения надежности работы и провели успешные гидравлические испытания. Ремонт проблемных участков прошел на Приморской улице, 31, Большой Каменной улице, дом 3, проспекте Победы, 33, улице Аристарха Макарова, 6, улице Декабриста Лунина, 6. По этим адресам отремонтированы тепловые камеры и другие сопутствующие конструкции. Также участки теплосетей заменены между домов № 20 и № 24 по Приморскому шоссе и от Круговой улице, 1 до улицы Гагарина, 41. Новые коммуникации установили на Рубежной улице, 36, и улице Гагарина,35, которые попали под программу "Комфортная среда" на 2020 год.

Все перечисленные участки возобновили поставку тепла. Однако 17 и 18 июня ГВС может отсутствовать из-за перекрытия запорной арматуры в подвальных помещениях жилых домов. В этом случае следует обращаться в управляющую организацию, обслуживающую здание.

Отметим, что в июле профилактические работы пройдут в Петровский микрорайоне и Кировских Дачах. Кроме того, с 1 по 14 июля прекратит обслуживание котельных на улице Октябрьская, 4 и Складском проспекте, 3.

Выборгская котельная по улице Куйбышева, 23, закроется с 8 по 21 июля. она обслуживает Южный микрорайон в границах: Ленинградское шоссе — Приморская улица – улица Гагарина – Одесский переулок – Черноморская улица – Морская набережная – Московский проспект – улица Данилова — проспект Суворова – Крепостная улица – Советская улица – проспект Ленина – Ленинградское шоссе – Гатчинский переулок – Железнодорожный тупик – улица Куйбышева – Пекарный переулок –Ленинградское шоссе.

Общий график отключения котельных в Выборгском районе и интерактивная карта доступна на сайтк АО "Выборгтеплоэнерго" в разделе "Информация потребителям".

Ранее мы рассказали о том, что на улице Выборга заменяют фонари.

Фото: АО "Выборгтеплоэнерго"