На улице Выборга заменяют фонари

Уличное освещение города готовят к осенненму сезону.

Во вторник, 16 июня, на улице Акулова в Выборге проводится модернизация систем освещения. Рабочие демонтируют опоры, провода, светильники и кронштейны. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

За качество работ отвечает ООО "Приоритет-Мониторинг" в рамках муниципального контракта. Специалисты также занимаются установкой железных граненых опор высотой 9 метров, выполняют протяжку проводов, устанавливают светильники со светодиодными лампочками.

Процедуры проводятся летом для того, чтобы к периоду активной эксплуатации уличных фонарей сохранялся необходимый уровень освещения.

По словам начальника к участка наружных электрических сетей "Приоритет – Мониторинг" Олега Кобца, при замене уличного освещения строго соблюдаются все меры дорожной безопасности.

Добавим, что модернизация выборгских объектов уличного освещения поэтапно осуществляется уже 5 лет. Так, в 2019 году в рамках энергосервисного контракта осуществлены работы в Петровском, Калининском, Центральном городских микрорайонах.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге прошел очередной этап утилизации автохлама.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО