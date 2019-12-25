Юбилей Царскосельского лицея отмечают в Петербурге

В залах музея-лицея заработала выставка "Любимый друг Пушкина" к 225-летию со дня рождения Антона Дельвига.

В четверг, 19 октября, в Пушкинском районе Северной столицы отмечают 212 лет со дня открытия Императорского Царскосельского лицея. В честь торжественной даты гостей ожидают различные выставки, посвящённые знаменитым выпускникам заведения, а также концерт. Кроме того, доступно бесплатное посещение Мемориального музея-лицея и Мемориального музея-дачи Пушкина, передаёт ТАСС.

В залах музея-лицея заработала выставка "Любимый друг Пушкина" к 225-летию со дня рождения Антона Дельвига. Также посетителям представят хрестоматию в четырёх томах, созданную ещё одним приятелем поэта Николаем Гречем. Эти книги по-прежнему выступают предметом тщательного изучения историков.

В вечернее время состоится концертная программа, в рамках которой будет исполнена литературно-музыкальная композиция "В садах Лицея". Мероприятие пройдёт при участии заслуженных артистов РФ Алексея Емельянова и Сергея Форостяного, лауреата всероссийских и международных конкурсов Натальи Кривенок и т.д.

Ранее мы сообщили о том, что Царскосельский лицей планируют возродить по соседству со зданием музея-лицея.

Фото: citywalls.ru