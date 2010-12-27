Юбилей петербургского ЗакСа отметили футбольным матчем

Игра в честь 25-летия петербургского парламента завершилась со счетом 2:2. Встреча состоялась 1 декабря во Дворце спортивных игр "Зенит". Как отмечает пресс-служба ЗакСа Петербурга, в составе команды Мариинского дворца оказалась "связка" из комитета по законодательству – его председатель Денис Четырбок и его заместитель, Дмитрий Тугов.
Добавим, что юбилей петербургского Законодательного собрания будут отмечать 14 декабря.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге окончательно утвердили бюджет на 2020 год.
Фото: Piter.TV
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