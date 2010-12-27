В Петербурге окончательно утвердили бюджет на 2020 год

В третьем чтении существенные параметры документа уже не менялись.

В среду, 27 ноября, в городе на Неве окончательно утвердили бюджет на 2020 год. Депутаты Петербурга поддержали в третьем чтении главный финансовый документ города.

По данным ЗакСа, доходы Петербурга составили 674,9 млрд рублей. При этом расходы – 727,7 млрд рублей. Отмечается, что на этом заседании существенные параметры документа уже не менялись.

Известно что часть средств город намерен направить на проекты в области благоустройства.

Ранее мы сообщали о том, что ЗакС утвердил Потехину и Пикалёва вице-губернаторами Петербурга.

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