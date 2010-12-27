Ежегодно награду будут получать два человека, совершивших самые громкие открытия.

ЮНЕСКО приняла решение об учреждении премии имени Менделеева по инициативе России. Об этом рассказали в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского химического сообщества.

Постановление одобрено 21 октября в Париже на 207-ой сессии исполнительного совета. Награда будет вручаться ученым, которые занимаются фундаментальными науками. Первые премии лауреаты получат уже в 2020 году. Комиссия отберет двух исследователей, которые совершили за последний год прорывное открытие. Каждый из них получит по 250 тысяч долларов. Традиция станет ежегодной.

Дипломаты рассказали, что премия призвана "закрепить результаты проведения Международного года периодической таблицы химических элементов и подчеркнуть ведущую роль России". Премия имени Дмитрия Менделеева станет единственной и самой крупной в данной отрасли.

Ранее Piter.tv писал о том, что в ЮНЕСКО не удовлетворены состоянием исторического центра Петербурга.

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