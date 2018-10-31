В ЮНЕСКО не удовлетворены состоянием исторического центра Петербурга

Предложения по изменению ситуации направлены в адрес Минкульта.

В ЮНЕСКО и ИКОМОС остались недовольны состоянием исторического центра Петербурга. Специалисты также изучили состояние других архитектурных памятников, расположенных в пригороде. По результатам проверки в Министерство культуры направлено обращение. Об этом сообщил "Росбалт". В документе говорится о том, что большая часть объектов находится под угрозой.

Основные проблемы связаны с неудовлетворительным качеством архитектурных проектов, особенно частных зданий, что может поставить под угрозу целостность объекта комментируют положение эксперты

Известно, что эксперты также посещали Гатчинский дворец, Павловский научный городок и Пулковскую обсерваторию. По мнению специалистов, у властей Петербурга нет конкретизированного плана по управлению историческими ценностями.

Недовольство ЮНЕСКО вызвало новое строительство. По их мнению, изменение городского ландшафта проводилось без учета культурных и архитектурных особенностей.В пример приводятся жилые кварталы рядом с усадьбой в Александрино.В связи с этим комиссия направила в ведомство предложения по улучшению ситуации. В частности, внесение изменений в законодательство.

Среди положительных моментов отмечена удачная реставрация и использование "Новой Голландии".

В качестве примера положительной реконструкции объекта в ЮНЕСКО отметили качественную реставрацию Новой Голландии.

Ранее Piter.tv писал о том, что правнук знаменитого инженера разработал проект по сносу Петербурга.

Фото: Piter.tv

