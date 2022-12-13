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ЮАР обсуждает с Россией запуск прямого авиасообщения
Сегодня, 11:11
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ЮАР обсуждает с Россией запуск прямого авиасообщения

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По словам посла страны в Москве, речь идет о пассажирских рейсах для развития туризма.

ЮАР обсуждает с Россией запуск прямого авиасообщения. Об этом сообщил посол страны в Москве Мзувукиле Макетука в интервью "РИА Новости".

По его словам, в феврале 2022 года должны были быть запущены четыре прямых рейса между странами. Он уточнил, что ЮАР ведет переговоры с российской авиакомпанией Nordwind. Также посол добавил, что пока речь идет о пассажирских рейсах для развития туризма, но в перспективе могут быть запущены и грузовые.

Ранее посол ЮАР рассказал о высокой популярности Путина в стране.

Фото: Telegram / РИА Новости

Теги: мзувукиле макетука, посол юар, прямое авиасообщение, рейы, россия, юар
Категории: Лента новостей, Новости России,

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