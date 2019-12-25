Видео под названием "Все ответы про коронавирус — от главврача спецбольницы" снова доступно на видеохостинге.

YouTube вернул интервью Дениса Проценко RT. Ранее видео хостинг удалил материал без объяснения причин. Об этом сообщил Антон Красовский — журналист, который брал интервью у главного врача медицинского центра в Коммунарке, где лечат больных коронавирусом.

Красовский выпустил фильм о врачах, которые работают в больнице №40 города Москвы. Его посмотрели более трёх миллионов человек. Журналист приложил к своему сообщению скриншот с YouTube, где сказано, что данное видео является "недопустимым".

Теперь видео под названием "Все ответы про коронавирус — от главврача спецбольницы" снова доступно на видеохостинге.

Ранее мы рассказывали, что Проценко удивился возрасту пациентов с COVID-19 в Коммунарке.