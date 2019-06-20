YouTube улучшил качество 100 культовых клипов

До конца 2019 года должны быть обновлены еще 900 роликов.

YouTube и компания Universal Music Group запустили проект по обновлению каталога уже опубликованных видеоклипов. Об этом сообщается в блоге видеохостинга.

В роликах, выпущенных 10 и более лет назад, хотят улучшить качество видео и аудио. Записи будут доступны в разрешение 1080р.

Сегодня пользователи интернета уже могут увидеть 100 обновленных видеороликов. Среди них видео на композиции таких известных исполнителей, как Billy Idol, Janet Jackson, Kiss, Lady Gaga, Gwen Stefani, The Killers и других. К концу 2019 года планируется обновить еще 900 клипов.

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Видео: YouTube / Gwen Stefani, Lady Gaga