Егор Крид заключил контракт с Warner Music

Знаменитый исполнитель Егор Крид, ушедший весной из Black Star, подписал новый контракт со звукозаписывающей компанией Warner Music. Об этом сообщила компания в своем официальном Instagram.
Весной 2019 года Егор Крид и Black Star достигли соглашения, певцу остались его песни и имя, с которым он будет выступать. Теперь певец подписал дистрибуционное соглашение с музыкальным лейблом Warner Music Russia. Первым синглом стала песня "Грехи", которую Крид исполнил вместе с Клавой Кокой.
С Warner Music сотрудничают такие артисты, как Little Big, Леша Свик, Maruv, ARTIK & ASTI и другие.
В конце мая Егор Крид выпустил клип "Слухи" после интервью с Дудем .
Скриншот: Instagram/ warnermusic_ru
Видео: YouTube/ Егор Крид
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