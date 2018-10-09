Егор Крид заключил контракт с Warner Music

В рамках сотрудничества уже выпущен первый сингл.

Знаменитый исполнитель Егор Крид, ушедший весной из Black Star, подписал новый контракт со звукозаписывающей компанией Warner Music. Об этом сообщила компания в своем официальном Instagram.

Весной 2019 года Егор Крид и Black Star достигли соглашения, певцу остались его песни и имя, с которым он будет выступать. Теперь певец подписал дистрибуционное соглашение с музыкальным лейблом Warner Music Russia. Первым синглом стала песня "Грехи", которую Крид исполнил вместе с Клавой Кокой.

С Warner Music сотрудничают такие артисты, как Little Big, Леша Свик, Maruv, ARTIK & ASTI и другие.

В конце мая Егор Крид выпустил клип "Слухи" после интервью с Дудем .

Скриншот: Instagram/ warnermusic_ru

Видео: YouTube/ Егор Крид