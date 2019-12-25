Здравствуй снова, Питер – любимый город. Бессмертному синглу Булановой два года

Песня-признание в любви Петербургу была написана ко дню города, но официально вышла только в августе.

Два года прошло с появления сингла певицы Татьяны Булановой "Питер". Музыка была написана композитором Антоном Яковлевым, слова – Алексеем Арабовым и исполнена Татьяной Булановой. В тексте перечисляются все главные достопримечательности города на Неве: одноименный проспект, Дворцовая площадь, Казанский собор.

Песня, приуроченная ко дню города, быстро стала хитом, но официальный релиз состоялся только в августе. С тех пор "Питер" стала новым неофициальным гимном города с запоминающимся припевом:

Питер, я каждый раз спешу к тебе.

Питер - большая роль в моей судьбе.

Питер, любимый город над Невой.

Навеки связана с тобой, о Питер, Питер.

"Питер" сразу попала в ротацию на радио и стала своего рода творческим заданием для петербуржцев: в сети полно самых разных роликов с нерезками видов города.

Ранее на Piter.TV: Татьяна Буланова хочет вернуть Петербургу особую атмосферу и стиль.

Фото: Instagram / @buslya