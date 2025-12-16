Татьяна Буланова призналась, что считает себя скуфом

Несмотря на это, по словам артистки, внутри ей всё ещё 25 лет.

Певица Татьяна Буланова в интервью "КП-Петербург" поделилась своим видением современной музыки и творческими планами, отметив, что не отстраняется от молодого поколения, а, наоборот, стремится говорить с ним на одном языке.

Честно, для меня это загадка, почему на меня ходят молодые. Приятная, но загадка! Мне кажется, я уже такой скуф. Татьяна Буланова, певица

Несмотря на то что она в шутку называет себя "скуфом", артистка уверена, что искренность и мелодичность остаются главными инструментами успеха. По её словам, внутри ей всё ещё 25 лет. Она призналась, что очень любит клубную музыку и получала от неё удовольствие, когда в 2000-х она стала массовой.

Буланова также сообщила, что не против экспериментов и рассматривает возможность записать совместные треки с диджеями или рэперами, чтобы создать что-то "прямо молодёжное".

Кроме того, певица работает над новым материалом. Она уже записала песню известного композитора Кости Костомарова (автора хитов Григория Лепса и Нино Рокс) и осталась довольна качеством записи.

Ранее мы сообщили о том, что Буланова сдала историю на отлично в 57 лет в вузе Минска.

Фото: ВКонтакте / Татьяна Буланова