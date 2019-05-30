Егор Крид выпустил клип "Слухи" после интервью с Дудем 

"Слухи" стал первым клипом после ухода артиста из лейбла Black Star.

В четверг, 30 мая, в сети появился кип Егора Крида на песню "Слухи". Видеоролик опубликован на официальном канале певца.

Премьера. Эпилог. Начало нового пути. Когда правда за тобой - ты сильнее всех! написал артист

Напомним, что Егор Крид покинул Black Star, при этом сохранив свое сценическое имя. Клип "Слухи" стал первым клипом после ухода артиста из лейбла.

Фанаты Егора Крида отметили, что новинка не похожа на то, что раньше делал певец. Также в комментариях к клипу предположили, что "Слухи" связаны с недавним интервью артиста с Юрием Дудем.

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Видео:Егор Крид/YouTube