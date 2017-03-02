Горбачев оценит американский сериал "Чернобыль"

Сериал уже занял первое место в рейтинге "250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей", обойдя "Игру престолов".

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев намерен ознакомиться с американским сериалом "Чернобыль". Об этом информирует радиостанция "Говорит Москва".

Нет, не видел. Обязательно постараюсь посмотреть отметил он

Известно, что по версии сетевой базы данных о кинематографе iMDB американский сериал уже занимает первое место в рейтинге "250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей". Отметим, что "Чернобыль" обшел "Игру престолов", "Планету Земля" и "Брат­ьев по оружию".

Сюжет сериала разворачивается вокруг людей, причастных к ликвидации последствий аварии. Режиссером проекта выступил Юхан Рэнк ("Во все тяжкие", "Ходячие мертвецы"). Главные роли исполнили Джаред Харрис, Эмили Уотсон и Стеллан Скарсгард.

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