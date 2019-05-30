Фильм "Новые мутанты" с Мэйси Уильямс отправят на пересъёмки 

Кинолента должна была выйти в августе 2019 года.

Фильм "Новые мутанты" отправят на пересъёмки. Об этом заявил продюсер Саймон Кинберг.

Он отметил, что для пересъемок необходимо заново собрать весь актерский состав.

В этом году мы собираемся отправить фильм на пересъёмки, из-за чего он получил новую дату выхода от Disney. Это всё. Часть работы заключалась в том, чтобы выяснить, какими будут повторные съёмки, а другая часть — снова собрать актёрский состав

Напомним, что трейлер "Новых мутантов" впервые показали на CinemaCon в 2017 году. Продюсеры заявляли, что кинолента выйдет в прокат 12 апреля 2018 года, но позже Fox перенес премьеру на 22 февраля, а затем и на август 2019-го. В данный момент на сервисе значится дата выхода - 3 апреля 2020 года.

В фильме снялась звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс и актриса Аня Тейлор-Джой, которая известна зрителям по фильму "Сплит". Также в киноленте появятся Звезда "Очень странных дел" Чарли Хитон . Режиссёром фильма выступил Джош Бун.

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Видео:Fox