Мировая премьера фильма ожидается 4 сентября.

В понедельник, 10 августа, стало извеcтно о том, что в сети появился трейлер фильма "Не входи" с Мэйси Уильямс. Видео опубликовано на YouTube-канале RLJE Films.

Известно, что кинолента является адаптацией графического романа "Une Nuit de Plene Lune" Германа и Ива Х. В сюжете история группы молодых людей, кjторые затевают взлом дома богатой пожилой пары. Однако загадочные хозяева хранят там не только сбережения.

Режиссером фильма выступил Джулиус Берг. В главных ролях Рита Ташингэм, Йен Кенни, Джэйк Каррен, Сильвестр Маккой и Эндрю Эллис.

Премьера анонсирована на 4 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что кинокомпания Lionsgate снимет продолжение фильма "Грязные танцы".

Видео:RLJE Films/YT