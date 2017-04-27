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Кинокомпания Lionsgate снимет продолжение фильма "Грязные танцы"

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Сценарий сиквела напишут Микки Доутри и Тобиас Иаконис.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что кинокомпания Lionsgate снимет продолжение фильма "Грязные танцы". Об этом сообщает издание Deadline.

По данным инсайдера, в новой киноленте снимется звезда оригинальных "Грязных танцев" Дженнифер Грей. Кроме того, она выступит исполнительным продюсером фильма. Сценарий напишут Микки Доутри и Тобиас Иаконис.

В качестве режиссера фильма рассматривают Джонатана Левина, который работал над проектом "Тепло наших тел".

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Неистовый" в выходные возглавил российский кинопрокат.

Видео:трейлеры/YT

Теги: lionsgate, грязные танцы
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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