Сценарий сиквела напишут Микки Доутри и Тобиас Иаконис.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что кинокомпания Lionsgate снимет продолжение фильма "Грязные танцы". Об этом сообщает издание Deadline.

По данным инсайдера, в новой киноленте снимется звезда оригинальных "Грязных танцев" Дженнифер Грей. Кроме того, она выступит исполнительным продюсером фильма. Сценарий напишут Микки Доутри и Тобиас Иаконис.

В качестве режиссера фильма рассматривают Джонатана Левина, который работал над проектом "Тепло наших тел".

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Неистовый" в выходные возглавил российский кинопрокат.

Видео:трейлеры/YT