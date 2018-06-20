Мэйси Уильямс рассказала о съемке постельной сцены в "Игре престолов"

Интимную близость между Арьей Старк и кузнецом Джендри можно увидеть во второй серии 8 сезона.

Актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в "Игре престолов", рассказала о съемке постельной сцены с ее участием. Интимную близость между героиней Уильямс и кузнецом Джендри можно увидеть во второй серии финального сезона сериала. Об этом пишет Entertainment Weekly.

По словам Мэйси, когда актерам раздали сценарии, первой про эротическую сцену с ее участием узнала Софи Тернер, которая играет в сериале Сансу Старк. Она сказала: "Бросай все и ищи эту сцену".

Поначалу Уильямс приняла это за розыгрыш. Однако потом поняла, что ей срочно нужно бежать в спортзал. Однако создатели "Игры престолов" не стали требовать показывать обнаженное тело на камеру. Во время съемок окружающие вели себя настолько почтительно, что ей стало неуютно. Мэйси отметила, что в такой ситуации хочется, чтобы люди вели себя как обычно.

Ранее журналисты составили топ-10 лучших постельных сцен "Игры престолов".

Фото: кадр из сериала