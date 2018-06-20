Составлен топ-10 лучших постельных сцен "Игры престолов"

На первом месте оказалась сцена Дейенерис Таргариен и Кхала Дрого.

Журналисты составили топ-10 лучших постельных сцен "Игры престолов". На первом месте оказалась интимная близость между Дейенерис Таргариен и Кхала Дрого. Девушка берет инициативу на себя и тем самым вносит чувственность в отношения с супругом. Об этом пишет издание FoxTime.

На втором месте разместился эпизод с первым сексом Джона Сноу и Иггрит в пещере. В тройку лидеров попала эротическая групповая сцена с участием Оберина Мартелла, Элларии и других девушек.

В топе-5 оказалась интимная близость Робба Старка и его будущей жены Талисы и провокационная сцена с участием Миссандеи и Серого Червя. На последних строчках - родственный секс между Серсеей и Джейме Ланнистерами и Дейнерис и Джоном Сноу.

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Видео: YouTube / Luana Casalotti