YouTube 15 лет: В сети показали самый первый видеоролик на видеохостинге

Самое первое видео идет всего несколько секунд и рассказывает, что у слонов очень длинные хоботы.

23 апреля (по времени в США) видеохостинку YouTube исполняется 15 лет.

Самым первым видео, которое было размещено одним из создателей платформы Джаведом Каримом, называлось "Я в зоопарке". На видео Карим стоит на фоне слонов и рассказывает, что у слонов реально очень длинные хоботы. Ролик был размещен 23 апреля 2005 года в 20:27 по местному времени. Видео длится всего 19 секунд. За 15 лет его просмотрели более 90 миллионов раз.

Платформу создали в феврале 2005 года трое выходцев из PayPal в Сан-Бруно, Калифорния (Стив Чен, Чад Хёрдли и Джавед Карим). Они использовали технологию Flash Video, которая позволяла получить относительно хорошее качество записи при небольшом объёме передаваемых данных. Уже в ноябре 2016 года была завершена покупка YouTube компанией Google за 1,65 миллиарда долларов.

Видео: YouTube/jawed