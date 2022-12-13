Яровая: вопросы профессиональной подготовки врачей и обеспечения регионов кадрами являются приоритетными

По ее словам, цифровизация не решает вопрос дефицита специалистов в стране.

Вопросы профессиональной подготовки врачей и обеспечения регионов кадрами являются приоритетными. Об этом заявила зампред Госдумы Ирина Яровая на заседании Президиума Совета законодателей.

По ее словам, цифровизация не решает вопрос дефицита специалистов в стране. Яровая отметила, что не должно быть ситуаций, когда в краевую больницу доставляют малолетнего ребенка, но ему никто не может поставить диагноз.

Ранее Яровая заявила, что США скрывали военные объекты на Украине под видом биолабораторий.

Видео: Дума ТВ