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Яровая: вопросы профессиональной подготовки врачей и обеспечения регионов кадрами являются приоритетными

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По ее словам, цифровизация не решает вопрос дефицита специалистов в стране.

Вопросы профессиональной подготовки врачей и обеспечения регионов кадрами являются приоритетными. Об этом заявила зампред Госдумы Ирина Яровая на заседании Президиума Совета законодателей.

По ее словам, цифровизация не решает вопрос дефицита специалистов в стране. Яровая отметила, что не должно быть ситуаций, когда в краевую больницу доставляют малолетнего ребенка, но ему никто не может поставить диагноз.

Ранее Яровая заявила, что США скрывали военные объекты на Украине под видом биолабораторий.

Видео: Дума ТВ

Теги: госдума, ирина яровая, подготовка врачей
Категории: Лента новостей, Новости России,

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