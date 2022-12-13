В Госдуме рассказали об итогах проведенного расследования.

Под видом американских биологических лабораторий на Украине на самом деле работали военные объекты НАТО. Соответствующее заявление журналистам в ходе пресс-конференции в Государственной Думе сделала депутат, вице-спикер нижней палаты парламента и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности Ирина Яровая. Она пояснила, что хочет обратить внимание общественности на факт того, что для прихода с реальными военными базами, размещенными на территории независимых государств третьих стран, властям США требуются контролируемые и серьезные основания. Однако в случае с блоком Североатлантического альянса, создание таких объектов позволило Вашингтону работать в обход подобных международных соглашений.

Наше расследование в полной мере подтвердило, что на Украине под видом биолабораторий создавались именно военные объекты США и НАТО. Ирина Яровая, вице-спикер ГД РФ



Ирина Яровая подчеркнула, что в глобальном плане военно-биологического освоения стран мира задействованы не только Пентагон и американские спецслужбы, но также речь идет о подконтрольных им структурах, аффилированнных корпорациях. В частности, сформировано порядка 400 лабораторий двойного назначения в США. Результаты их деятельности позволяют Белому дому формировать распространение эпидемий в мире.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ