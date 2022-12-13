Дума вводит ответственность до семи лет лишения свободы за дискредитацию участников СВО

Поправки будут внесены в статью 280.3 УК РФ.

Государственная Дума на пленарном заседании от 2 марта в ходе второго чтения одобрила уголовную ответственность до семи лет лишения свободы за дискредитацию участников специальной военной операции и Вооруженных сил РФ. В основном чтении приняты поправки, которые включают в себя в том числе и добровольцев. Проект изначально рассматривался для введения наказания для повторного проникновения на охраняемые Росгвардией важные государственные объекты. Ко второму чтению этот документ был дополнен нормами об ответственности за дискредитацию участвующих в СВО добровольцев. Авторами таких инициатив стали председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, а также руководители профильных комитетов (по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и по обороне Андрей Картаполов).

Лишение свободы на срок до семи лет нарушитель получит в том случае, ели его противоправные действия повлекли за собой смерть или массовые беспорядки в стране. Изменения вносятся в статью 280.3 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ за границей. Сейчас за такое преступление уголовное наказание связано с привлечением ответственного лица после административной ответственности к заключению на три года. Новые поправки распространяют действие статьи на волонтеров СВО и увеличивают максимально возможные санкции за совершение таких преступлений.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ