Ирина Яровая предложила обсудить возможность отказа от болонской системы. Вице-спикер Госдумы считает неестественным для РФ разделение высшего образования. Об этом сообщил "Интерфакс".
Напомним, что впервые данные термины появились в законодательстве в 1996 году. Яровая заявила, что тогда "все копировалось под Запад без понимания зачем, почему". Сейчас же болонская система является "миной замедленного действия" для университетов. Вопрос о том, стоит ли оставлять бакалавров и магистров в системе обсудят на заседании президиума в Совете законодателей. В экспертную комиссию войдут сотрудники профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, ответственных министерств.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников.
Видео: YouTube/CareerOneStop
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