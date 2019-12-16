Чиновники будут думать над эффективностью разделения на бакалавров и магистров.

Ирина Яровая предложила обсудить возможность отказа от болонской системы. Вице-спикер Госдумы считает неестественным для РФ разделение высшего образования. Об этом сообщил "Интерфакс".

Напомним, что впервые данные термины появились в законодательстве в 1996 году. Яровая заявила, что тогда "все копировалось под Запад без понимания зачем, почему". Сейчас же болонская система является "миной замедленного действия" для университетов. Вопрос о том, стоит ли оставлять бакалавров и магистров в системе обсудят на заседании президиума в Совете законодателей. В экспертную комиссию войдут сотрудники профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, ответственных министерств.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников.

Видео: YouTube/CareerOneStop