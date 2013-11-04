Летчик оценил ранение американца Тревора Рида на Украине.

Российский пилот Константин Ярошенко, который десять лет провел в американской тюрьме и был освобожден в результате обмена заключенными с Вашингтоном, прокомментировал журналистам "РИА Новостей" факт ранения на территории Украины американского морпеха Тревора Рида, на которого россиянина и обменяли в 2022 году. Летчик сожалеет, что иностранец не оказался в плену.

Я не знаю, что у этого человека в голове. Я не знал его близко, только из СМИ. Но... мне как человеку очень жаль, что он не попал в российский плен. Константин Ярошенко, летчик

Напомним, что в прошлом году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля 2022 года в страну вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида. Американец отбывал в РФ наказание в виде девятилетнего срока заключения за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.

США не контактировали с РФ по поводу ситуации вокруг Тревора Рида.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости