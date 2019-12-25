Ярмарки Соснового Бора проверили на соблюдение санитарных норм

Рейд у ТЦ "Москва” прошел без претензий к собственникам.

Представители администрации Соснового Бора провели проверку работы местных ярмарок во время эпидемии совместно с сотрудниками полиции, МЧС, станции по борьбе с болезнями животных и Роспотребнадзором. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сосновоборского городского округа.

В ходе рейда комиссия оценила санитарно-эпидемиологическую обстановку на торговых точках. Начальник отдела экономического развития Евгения Севастьянова отметила, что собственники заранее предупреждают администрацию о месте и времени проведения ярмарок и должны соблюдать все необходимые нормы - "масочный" режим, термометрию, мероприятия по дезинфекции поверхностей и т.д.





По результатам проверки ярмарки у ТЦ "Москва", был сделан вывод, что сотрудниками соблюдаются все требования Роспотребнадзора. Также среди торговых рядов можно найти продавцов масок.

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Фото: Пресс-служба администрации Сосновоборского городского округа