В Сосновом Бору пройдут дополнительные депутатские выборы

Процедура связана с прекращением полномочий Михаила Воронкова.

В сентябре 2020 года одновременно с единым днем голосования, 13 сентября, в городе Сосновый Бор планируется провести дополнительный этап выборов в Совет депутатов по избирательному округу № 17. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Решение было принято на внеочередном заседании Совета депутатов Сосновоборского городского округа в понедельник, 15 июня. Процедура необходима после досрочного прекращения полномочий Михаила Воронкова 19 сентября 2019 года: на данный момент он избран на должность главы МО.

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Фото: "Маяк"