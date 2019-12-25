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Депутат ЗАКСа Ленобласти Владимир Петров подал в отставку
Сегодня, 16:50
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Депутат ЗАКСа Ленобласти Владимир Петров подал в отставку

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В среду, 10 июня, депутат 47-ого региона Владимир Петров подал заявление на имя председателя ЗакСа Ленобласти Сергея Бебенина с просьбой об отставке. Документ обнародовала канцелярия Законодательного Собрания.

Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании парламентариев 23 июня.

Напомним, что Петров начал депутатскую карьеру в 2011 году: он стал народным избранником пятого созыва. Позже, в сентябре 2016 года он присоеденился к шестому созыву по Сланцевскому одномандатному избирательному округу № 25.

Ранее мы рассказали о том, что  в Ленобласти пройдут губернаторские выборы.

Фото: ВКонтакте / id170203901

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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