Депутат ЗАКСа Ленобласти Владимир Петров подал в отставку

В среду, 10 июня, депутат 47-ого региона Владимир Петров подал заявление на имя председателя ЗакСа Ленобласти Сергея Бебенина с просьбой об отставке. Документ обнародовала канцелярия Законодательного Собрания.

Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании парламентариев 23 июня.

Напомним, что Петров начал депутатскую карьеру в 2011 году: он стал народным избранником пятого созыва. Позже, в сентябре 2016 года он присоеденился к шестому созыву по Сланцевскому одномандатному избирательному округу № 25.

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