Ярко-желтую разметку тестируют на аварийных участках областных трасс

Новую разметку на дорогах Ленобласти будет хорошо видно в любую погоду.

17 автомагистралей Ленинградской области участвуют в пилотном проекте по нанесению на аварийно-опасные участки трасс ярко-желтой разметки. "Ленавтодор" выбрал для испытаний дороги Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Кировского и Ломоносовского районов. Имеено в них появится новая яркая разметка, которую должно быть хорошо видно в дождь, туман и снег. Эта особенность позволит лучше различать два потока движения машин в любое время суток и не оказаться на полосе встречного движения.

По данным пресс-службы Ленинградской области, всего на дороги за летнюю ремонтную кампанию будет нанесено около полутора миллионов квадратных метров износостойкого термопластика и специальной краски для различных видов разметок. Пластик является обязательным элементом каждой "зебры" у детских садов и школ, а также используется на загруженных трассах. Наносят пластик специальные автоматические укладчики, которые разогревают материал до 200 С и добавляют в него под давлением особые стеклошарики, отражающие свет фар.

Ранее стало известно, что в развитие транспортной инфраструктуры Кронштадта инвестируют 8 миллиардов рублей.

Фото: пресс-служба Правительства Ленинградской области